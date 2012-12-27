С Полтавщины будут вывезены все ядохимикаты

В 2013 году с территории Полтавской области будут вывезены все ядохимикаты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам на брифинге заявил начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Полтавской ОГА Михаил Андрусенко.

По его словам, вывоз ядохимикатов область начала в 2011 году. «Тогда мы не представляли весь объем этой работы. Количество пестицидов оказалось значительно больше, чем ожидалось, поэтому приходилось делать повторную инвентаризацию. За эти два года мы уже очистили полностью Зеньковский, Карловский, Кобелякский, Козельщенський, Чутовский, Новосанжарский и Полтавский районы. На это выделили свыше 15 миллионов гривен и из областного, и из государственного бюджетов", - сказал начальник управления

М.Андрусенко отметил, что "осталось еще несколько сотен тонн ядохимикатов в 8 районах области – Гребенковском, Лохвицком, Лубинском, Миргородском, Пирятинском, Чернухинском, Оржицком, Машевском и с центрального склада сельхозхимии в городе Хорол".

Он также добавил, что на очистку области от непригодных пестицидов из Государственного бюджета на 2013 год выделено более 9 млн грн.