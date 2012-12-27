В Тернополе сосулька тяжело травмировала 46-летнего мужчину

В Тернополе в результате падения сосульки серьезные травмы получил 46-летний мужчина.

Как сообщили УНИАН в центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, несчастный случай произошел вчера около 17 часов. Травмы пострадавший получил в результате падения сосульки с крыши магазина. Прохожие сразу же вызвали «скорую», после чего мужчину госпитализировали в Тернопольскую областную больницу. Там у него установили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и повреждения шейно-грудного отдела спинного мозга.

Спасатели после несчастного случая призвали жителей города, во избежание травмирования, не ходить под крышами зданий, а также под балконами, не заходить за пределы установленных ограждений, над которыми нависают сосульки. Владельцев автотранспорта призывают быть осторожными и не парковать автомобили возле домов.