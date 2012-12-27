Стала известна причина отравления людей во Львове

Специалисты Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины установили, что отравление 12 человек во львовском кафе-баре «Святослав» произошло из-за неподобающего отношения владельцев и руководителей заведения к соблюдению требований санитарного законодательства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской облгосадминистрации, такая информация была обнародована сегодня во время заседания чрезвычайной противоэпидемической комиссии при ЛОГА по поводу ситуации, когда после празднования корпоратива в кафе-баре «Святослав» 12 человек были госпитализированы в областную инфекционную больницу с диагнозом «острая кишечная инфекция, гастроэнтероколит».

Как отмечается в сообщении пресс-службы, председатель противоэпидемической комиссии - руководитель аппарата Львовской ОГА Иван Груник отметил, что в течение 2012 года в области произошло 5 вспышек острых кишечных заболеваний, в которых пострадало более 140 человек.

По его словам, в большинстве случаев причиной заболеваний было неподобающее отношение владельцев и руководителей заведений общественного питания к соблюдению требований санитарного законодательства, самовольное расширение ассортимента блюд, разрешенного госсанэпидслужбой, использование блюд, изготовленных в домашних условиях.

Главный санитарный врач Львовской области Роман Павлив отметил, что „аналогичная ситуация имела место в кафе-баре «Святослав», что было установлено специалистами госсанэпидслужбы в ходе проведенного эпидемического расследования случаев заболевания”.

По результатам проведенного заседания, председатель комиссии дал ряд поручений госсанэпидслужбе, МВД во Львовской области, управлению ветеринарной медицины, направленных на предупреждение и профилактику заболеваний среди населения.

Как сообщал УНИАН, в течение 24-26 декабря в инфекционное отделение Львовской областной клинической больницы с предварительным диагнозом «острая кишечная инфекция» госпитализировано 12 человек, которые в городе Винники в гостинично-ресторанном комплексе «Святослав» были на корпоративной вечеринке.

Всего на корпоративе находилось 130 сотрудников ЗАО «Издательский дом «Высокий замок». По состоянию на 7.00 27 декабря госпитализированные находятся в удовлетворительном состоянии.