В Черновцах экс-пограничник взорвал медуниверситет

Сегодня, 27 декабря, около 12:00 в помещении медуниверситета по улице Кобылянской произошел взрыв. Неизвестный, обвязанный взрывчаткой, вошел в помещение. Погиб бывший пограничник

Как передает «vidido.ua»,взрывчатка сработала. Незнакомец, который по предварительным данным, бывший пограничник, погиб.

По данным издания, еще двое раненых доставлены в больницу.

Сейчас территория возле корпуса ограждена. Там работают спасатели, милиция, работники газовой службы. Спасатели пытаются попасть внутрь помещения и выбивают дверь.

По данным издания, мужчина якобы был в неприязненных отношениях с одним из преподавателей.

В областном МинЧС «Комментариям» подтвердили информацию о произошедшем взрыве. Однако более подробную информацию не представили, сославшись на то, что расследование будут проводить правоохранительные органы.