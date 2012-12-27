В Полтаве открыт восьмой в Украине перинатальный центр

Сегодня в Полтаве в рамках Национального проекта «Новая жизнь» открыт восьмой в Украине перинатальный центр.

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии открытия приняли участие первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина Акимова и вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул.

Как рассказала И.Акимова, новый областной перинатальный центр поможет снизить материнскую и детскую смертность и улучшить демографическую ситуацию в регионе.

«Национальный проект «Новая жизнь» - один из весомых государственных проектов страны. Это уже 8-й центр, который заработал в стране. Приятно, что кроме бюджетных средств в его строительство вкладывались средства спонсоров. Да и в целом, в области, где этим проектом занимался лично губернатор, открыто такое нужное заведение”, - сказала И.Акимова.

А.Вилкул отметил, что в открытых перинатальных центрах уже родилось 17 тысяч младенцев.

“Благодаря этим центрам смертность новорожденных удалось снизить почти в 2 раза”, - отметил А.Вилкул.

По словам губернатора Полтавской области Александра Удовиченко, перинатальный центр Полтавской областной клинической больницы им. Н.В.Склифосовского – заведение ІІІ уровня оказания медицинской помощи на 84 койко-места, 2500 родов, для обеспечения женщин и новорожденных Полтавской области высокоспециализированной медицинской помощью.

Общая сметная стоимость работ составляла 67,8 млн грн, из них 28,2 млн грн – стоимость медицинского оборудования.

Справка УНИАН. Реконструкция корпуса Полтавской областной клинической больницы им. Н.Склифосовского была начата в июне 2012 года. Работы осуществлены в соответствии с требованиями Национального проекта «Новая жизнь – новое качество охраны материнства и детства». Заведение оборудовано современной аппаратурой.

В перинатальном центре создан учебно-практический тренинговый центр для подготовки врачей акушеров-гинекологов, неонатологов, анестезиологов, семейных врачей, среднего медицинского персонала лечебно-профилактических заведений области.

В заведении внедрены современные телекоммуникационные технологии, которые позволяют в режиме реального времени проводить консультации с ведущими специалистами других лечебных заведений. Налажено взаимодействие с научными учреждениями Национальной академии наук Украины.

Проект инициировал Президент Украины Виктор Янукович при поддержке Фонда Виктора Пинчука. В Украине за два года уже введены в эксплуатацию перинатальные центры в Кировограде, Донецке, Харькове, Житомире, Днепропетровске, Киеве, Симферополе и Полтаве.

На протяжении 2013-2014 годов планируется создать перинатальные центры в Запорожской, Луганской, Ривненской, Хмельницкой, Тернопольской, Волынской, Черновицкой, Киевской, Черкасской, Львовской, Херсонской областях и второй центр в Киеве.