В детской поликлинике на Оболони открыли бассейны

Сегодня председатель КГГА Александр Попов открыл после капитального ремонта бассейны в отделении восстановительного лечения в Центральной районной детской поликлинике Оболонского района.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, отныне дети с неврологической патологией, последствиями травм, ожогов и других болезней будут выполнять все лечебные упражнения, помогающие им преодолеть болезни и укрепить иммунитет в новых бассейнах с современным оборудованием. Отделение восстановительного лечения общей площадью 480 кв. м также обеспечивает проведение массажа, лечебной физкультуры и работу кабинета спелеотерапии, для детей разного возраста, в частности – грудных.

В КГГА отметили, что капитальный ремонт бассейнов выполнялся впервые за 26 лет функционирования учреждения.

Во время открытия А.Попов подчеркнул весомость события для всех детей Оболонского района и их родителей, ведь речь идет о здоровье маленьких киевлян.

«Профилактика заболеваемости и оздоровление самых маленьких жителей столицы – чрезвычайно важная тема, которой мы уделяем особое внимание. В Киеве действует отдельная программа, которая предусматривает возобновление работы и открытие новых оздоровительных бассейнов во всех районах города. Сегодняшнее событие – это лишь первые шаги в направлении амбициозных планов, которые мы ставим перед собой по развитию сети лечебно-профилактических бассейнов в столице», – отметил А.Попов.

Так, благодаря произведенному капитальному ремонту в большом бассейне на 192 кв. м, глубиной 0,75-1,1 м, чаша которого составляет 60 кубометров для детей старшего и подросткового возраста, а также в бассейне для младенцев на 103,8 кв. м, глубиной 0,95-1,1 м, чаша которого – 20 кубометров, заменено покрытие чаш бассейнов, установлена новая современная очистная система воды, что позволяет подогревать ее от 27 до 33 градусов, и дает возможность экономить расходы воды.

Принципиальным в модернизации бассейнов является то, что создан замкнутый цикл циркуляции воды в бассейнах. Вода постоянно забирается из бассейнов на очистку, проходит фильтрацию и возвращается очищенной и обеззараженной обратно в бассейн. Дезинфекция воды в бассейнах проводится благодаря специальным химическим реагентам, которые обеззараживают воду. Для точного дозирования СL и pH бассейны оснащены автоматическими станциями, которые самостоятельно дозируют реагенты.

В бассейнах обновлены внутренние стены и отремонтирован потолок, заменены все окна и двери. Обновлен коридор отделения восстановительного лечения, а также сделан ремонт фасада бассейнов. Обновлена и вытяжная вентиляция, которая даст возможность увеличить время эксплуатации бассейнов и улучшить их микроклимат.

Таким образом, после реконструкции и модернизации лечебное учреждение получило технологически новые бассейны, где дети смогут охотно проводить как реабилитацию после травм и болезней, так и оздоровительное плавание, укрепляя свое здоровье.