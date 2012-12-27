В центре Киева ледяная глыба, упавшая с крыши, убила женщину

Прокуратура Шевченковского района Киева обязала райуправление милиции выяснить все обстоятельства смертельного травмирования женщины в результате падения ледяной глыбы и установить виновных должностных лиц, небрежность которых привела к тяжелым последствиям.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Шевченковского района города Киева.

26 декабря около 18.00 с крыши дома № 20 по ул. Ярославов вал упала ледяная глыба и травмировала 49-летнюю женщину, которая шла по тротуару. Пострадавшая была доставлена в Киевскую городскую клиническую больницу № 17. По информации медиков, она получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом поясничного отдела позвоночника, ушиб грудной клетки, ушиб сердца, травмы внутренних органов. Сегодня в 5.00 женщина умерла.

По факту смертельного травмирования человека Шевченковским райуправлением милиции открыто уголовное производство и начато досудебное расследование.

Прокуратура Шевченковского района обязала территориальное управление Госгорпромнадзора и Главное управление по благоустройству КГГА провести проверку и дать заключение относительно причин, которые привели к трагедии.