В Киевской области были восстановлены права 18 тысяч детей

В течение 2012 года в Киевской области при прокурорском вмешательстве были восстановлены права на жизнь и здоровье, образование, опеку, заботу, усыновление, труд и трудоустройство, социальную защиту, жилищные и имущественные права 18 тысяч детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, деятельность прокуроров направлялась на реальное восстановление прав детей через предоставление оценки деятельности органов власти, контролирующих и правоохранительных органов, на которые законом возложены обязанности по охране детства.

При прокурорском вмешательстве в течение этого года к ответственности привлечено почти 600 человек.

В пользу детей возмещено 4,9 млн. грн стипендий, государственной помощи.

Кроме того, в течение года наблюдается положительная тенденция по уменьшению количества совершенных подростками преступлений, что является следствием принятых органами прокуратуры области координационных мер по профилактике правонарушений и преступлений в подростковой среде. Подростками совершено преступлений на 29,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Также на 30% уменьшилось количество совершенных несовершеннолетними тяжких и особо тяжких преступлений.