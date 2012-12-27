В Черном море возле Тендровской косы пропал военнослужащий

В Черном море возле Тендровской косы недалеко от берега перевернулась лодка с 3 людьми, один из них - 36-летний старший матрос контрактной службы - не вышел на берег.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе территориального управления МЧС Украины в Херсонской области, 26 декабря около 11:00 в Голопристанском районе во время переправы с Тендровской косы в Очаков в 50-ти метрах от берега косы перевернулась металлическая лодка с двумя рыбаками и одним военнослужащим контрактной службы (в/ч А 2637 г. Очаков). Рыбаки вплавь добрались до берега, а военнослужащий исчез.

На сегодня запланировано привлечение морского водолазного судна воинской части с поисковой группой.

В случае необходимости подготовлена к привлечению водолазная группа теруправления МЧС Херсонской области. Оповещены дежурные службы района, местное население, пограничная служба и райотдел управления МВД.