В Винницкой области отравились угарным газом 4 человека

Вчера в 22.30 в Немирове Винницкой области в двухэтажном жилом доме, в квартире на первом этаже, в результате нарушения правил эксплуатации газовой колонки отравились угарным газом 4 человека.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, пострадавшие в состоянии средней тяжести госпитализированы в реанимационное отделение городской больницы.