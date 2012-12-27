В Винницкой области отравились угарным газом 4 человека
09:52, 27 декабря 2012Новости регионов
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В состоянии средней тяжести
Вчера в 22.30 в Немирове Винницкой области в двухэтажном жилом доме, в квартире на первом этаже, в результате нарушения правил эксплуатации газовой колонки отравились угарным газом 4 человека.
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, пострадавшие в состоянии средней тяжести госпитализированы в реанимационное отделение городской больницы.
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