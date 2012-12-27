Тернопольщина: мошенник похитил благотворительные средства

В Тернопольской области мошенник похитил у женщины благотворительные средства, которые она собирала на лечение тяжелобольной дочери.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе общественных связей областного управления милиции, неизвестный пообещал 43-летней женщине перечислить деньги. При этом, войдя в доверие, выведал пароль доступа к интернет-банкингу, дескать, в рамках интернет-страницы он осуществит свой перевод.

Получив пароль, он присвоил все пожертвованные благотворителями средства, всего 15 тыс. грн и 500 долларов.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 190 ч. 3 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Правоохранители установили, что эти средства были перечислены на карточку жительницы города Тараща Киевской области.

Злоумышленников пока не нашли.