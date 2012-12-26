В Тернополе проверяют обстоятельства падения ребенка в колодец

Прокуратура Тернополя начала проверку обстоятельств падения ребенка в канализационный колодец.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В сообщении отмечается, что в связи со сложными погодными условиями, наблюдающимися в последнее время, прокуратурой Тернополя уже были организованы проверки надлежащего использования подземных коммуникаций и наличия канализационных люков, расчистки их от снега. Соответствующее поручение было дано городскому председателю Тернополя.

После вчерашнего падения ребенка в канализационный колодец, произошедшего на улице Королева, прокуратура обязала городской совет обратить особое внимание на беспечность эксплуатации канализационных сетей.

Как сообщал УНИАН, 25 декабря в Тернополе 11-летняя девочка провалилась на двухметровую глубину в заметенный снегом канализационный колодец на улице Королева. При помощи специального оборудования работники МЧС подняли ребенка на поверхность и передали работникам скорой медицинской помощи.

По данным врачей, девочка чувствует себя хорошо, ее жизни ничего не угрожает.