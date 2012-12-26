В центре Киева от отопления отключили сотню домов

В Киеве с 26 по 27 декабря аварийно-восстановительные бригады «Киевэнерго» будут ликвидировать повреждение в тепловой камере, которая расположена на проезжей части улицы Большая Васильковская, между улицами Тверская и Ковпака.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Киевэнерго», отключение потребителей проводилось 26 декабря с 09.00 до 14.00. После этого специалисты компании начали ремонтные работы непосредственно в теплокамере.

Возобновление теплоснабжения потребителей начнется в 10.00 27 декабря.

На время ликвидации повреждения теплоснабжение временно прекращено у 92 потребителей, в числе которых 48 жилых домов, 2 детсада, 2 школы и 39 ведомственных домов. Эти потребители расположены на улицах Боженко, Большая Васильковская, Горького, Николая Гринченко, Димитрова, Тельмана, Ивана Федорова, Ямской, Тверской, Предславинской, Щорса.

Как отмечается в сообщении, службы компании начали предупреждение потребителей о временном отключении от теплоснабжения вечером 25 декабря.

По данным «Киевэнерго», повреждения в теплокамере специалисты выявили две недели тому назад во время планового обхода. Чтобы не прекращать теплоснабжение потребителей в период низких температур, ликвидацию повреждения отсрочили. Однако все это время выявленное повреждение находилось под постоянным наблюдением специалистов. С наступлением потепления, 26 декабря, аварийно-восстановительные бригады «Киевэнерго» начали ликвидацию повреждения.