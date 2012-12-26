В Харькове из больницы сбежал арестант

В Харькове из одной из городских больниц сбежал заключенный, доставленный из следственного изолятора для проведения операции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, заключенный сбежал сегодня, 26 декабря, около 6:00.

43-летний мужчина с 13 июня этого года находился под стражей в Харьковском следственном изоляторе по обвинению в мошенничестве и подлоге документов. Для проведения операции его доставили в медучреждение 24 декабря.

Сейчас правоохранительные органы разыскивают беглеца. Возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.393 УК Украины (побег с места лишения свободы или из-под стражи).

Кроме этого, прокуратура Московского района по факту побега заключенного возбудила уголовное производство по ч.1 ст.367 УК Украины (служебная небрежность) в отношении служебных лиц Харьковского следственного изолятора.