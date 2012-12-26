В Белой Церкви мать бросила новорожденного сына под аптекой

В Белой Церкви Киевской области мать бросила новорожденного сына в мороз под дверью аптеки на одной из центральных улиц.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киевской области.

Возле ребенка была записка: «Мальчика звать Никита. Добрые люди, помогите».

«Малыш в полиэтиленовом пакете, завернутый в старый плед, криком боролся за жизнь в пятнадцатиградусный мороз», - отметили в милиции.

В частности, как рассказали в ОСО, в 4.30 утра крик ребенка услышала фармацевт. Выглянув в окошко, женщина увидела пакет. В это время мимо проходил мужчина, который также оглянулся в сторону свертка. Подойдя ближе, он достал оттуда мальчика. Женщина сразу вызвала скорую и милицию.

Врачи «скорой помощи» констатировали сильное переохлаждение ребенка. Мальчику, который родился здоровым с весом больше четырех килограммов, около двух суток. Медработники продолжают бороться за его жизнь.

Милиция же по данному факту открыла уголовное производство по ч.2 ст.135 Уголовного кодекса Украины (оставление матерью в опасности новорожденного ребенка), которая предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы сроком до трех лет.

Проводятся розыскные мероприятия с целью установления лица, оставившего ребенка в смертельной опасности.

Во время общения с работниками правоохранительных органов фармацевт рассказала, что минут за 20 до того, как обнаружили мальчика, в домофон аптеки позвонила по телефону женщина, которая купила два обезболивающих препарата. Вела себя она как-то странно, прикрывала лицо свитером. Когда же клиентка начала рассчитываться за лекарства, из ее рук выпал кусок бумаги. Как выяснилось – та самая записка о Никите, отметили в милиции.