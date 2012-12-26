Детей, потерявших сознание от холода, нашли на остановке

В Житомирской области правоохранители спасли двое детей, потерявших сознание от холода на автобусной остановке.

Как сообщила УНИАН руководитель Отдела общественных связей УМВД Украины в Житомирской области Алла Ващенко, 21 декабря около 23 часов в 18-градусный мороз двое работников Ружинского райотдела УМВД Украины в Житомирской области возвращаясь из Ружина домой в село Заречье увидели на автобусной остановке двое детей 12-13-ти лет без сознания и вызывали скорую медицинскую помощь.

До приезда медиков мужчины пытались разбудить детей, однако они не реагировали и имели явные признаки сильного переохлаждения. Правоохранители согревали детей: укутали в собственную одежду и растирали конечности. По словам медиков, прибывших на место происшествия, если бы дети пробыли на холоде еще полчаса, то они бы замерзли до смерти.

Пострадавших доставили в больницу, где им оказали необходимую помощь и уже выписали домой.

Представители милиции провели беседу с родителями о надлежащем уходе за детьми. Обе семьи относятся к так называемым, кризисным.