Тернополь получил дотацию на выплату зарплаты медикам

Тернополь получил дотацию из Госбюджета на выплату зарплаты педагогам и медикам за 2012 год в полном объеме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в сообщении пресс-службы городского совета.

В нем сказано, что город все же получил из Госбюджета дотацию в размере 3,5 млн грн, благодаря чему удастся обеспечить стопроцентную оплату труда до конца года медикам и педагогам города. Вчера на сессии были внесены соответствующие изменения в городской бюджет. В частности на оплату труда управлению образования и науки горсовета направили 1,866 млн. грн, отделу здравоохранения и медицинского обеспечения – 1,633 млн. грн.

Кроме того, за счет субвенции из Госбюджета выделены дополнительные средства управлению социальной политики горсовета. На выплату единовременной помощи при рождении ребенка направили 1,15 млн. грн, на компенсацию льгот ветеранам войны - 782 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, Тернопольский городской совет в течение года неоднократно призывал Кабмин и Верховную Раду выделить дополнительные дотации для обеспечения делегированных полномочий. Последнее такое обращение было принято на сессии городского совета в октябре. В нем сказано, что городу не хватает средств на оплату за энергоносители бюджетным учреждениям, а для самих бюджетников средств на зарплаты хватило лишь на 10 месяцев.

19 ноября Ассоциация «Ради Тернопільщини» приняла обращение к Президенту Украины и Кабинету министров с требованием выделить средства на зарплаты работникам бюджетной сферы. В обращении указано, что область недофинансирована почти на 175 млн. грн, а в соответствии с концом года нет средств на выплату зарплат учителям, врачам, работникам культуры и других бюджетных сфер.