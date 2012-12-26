Тернопольщина: мужчина умер от переохлаждения на своем подворье

В Тернопольской области от переохлаждения погиб человек.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, тело 48-летнего местного жителя обнаружили вчера, 25 декабря, в 18 часов на его собственном подворье в селе Заложцы Зборовского района. Медики установили, что причиной смерти стало общее переохлаждение.

В облуправлении также сообщают что, вчера в области три человека были госпитализированы с обмораживаниями.

Так, в Чертковскую центральную районную больницу с диагнозом «общее переохлаждение, обмораживание ягодиц» попала 39-летняя местная жительница.

В Тернопольскую городскую больницу № 1 утром с диагнозом «обмораживание левой стопы ІІ-ІІІ степени» был госпитализирован 49-летний житель села Жеребки Подволочиского района, а в обед с диагнозом «обмораживание пальцев обеих кистей ІІ степени» – 42-летний житель города Шумск.