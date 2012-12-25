В Тернополе 11-летняя девочка упала в канализационный колодец

В Тернополе 11-летняя девочка провалилась в заметенный снегом канализационный колодец.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, инцидент произошел сегодня около 14.30. Девочка возвращалась с подругой из школы. На ул. Королева она сошла с пешеходной дорожки и провалилась в скрытый снегом открытый канализационный колодец на двухметровую глубину. Ее подруга стала звать на помощь. Крики детей услышал прохожий и вызвал спасателей.

При помощи специального оборудования работники МЧС подняли ребенка на поверхность и передали работникам скорой медицинской помощи. О состоянии здоровья девочки пока не сообщается.