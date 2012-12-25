В Луганске мать оставила в маршрутке младенца

24 декабря в 16:10 в Луганске в маршрутном такси №107 женщина оставила младенца.

Как сообщили УНИАН в отделе общественных связей ГУ МВД Украины в Луганской области, в ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники милиции установили личность и местонахождение матери ребенка, ею оказалась гражданка 1982 г.р.

Женщина объяснила, что в автобусе, в котором она ехала с двумя своими детьми (мальчиком 2004 г.р. и девочкой 2012 г.р.), ей стало плохо, от чего она впала в панику. Где она оставила девочку – не помнит.

Ребенок был госпитализирован в детскую больницу с переохлаждением. По данному факту проводится проверка.

