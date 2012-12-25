Тернопольщина: непринятие бюджета угрожает работе "скорой"

Заместитель председателя Тернопольской облгосадминистрации Василий Гецько предостерег, что непринятие до 1 января бюджета области на 2013 год угрожает функционированию больниц скорой помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге после того, как сегодня из-за отсутствия кворума не состоялась бюджетная сессия облсовета.

«Сейчас остро стоит вопрос реформирования скорой медицинской помощи в центры экстренной медицинской помощи. В 2012-ом такой статьи расходов не было. Ни Тернополь, ни райцентры не смогут с 2013 года финансировать эти расходы, поскольку это уже будет нецелевое использование средств и тогда кому-то придется нести за это ответственность. И если мы не примем до конца года областной бюджет, с 1 января в больницах скорой помощи не будет за какие деньги приобрести горючее, лекарства. Не будет кому спасать тяжело больных», – предостерег В.Гецько.

Он добавил, что исходя из такой ситуации представители Тернопольской облгосадминистрации вели переговоры с депутатами облсовета, чтобы те приняли бюджет области в таком виде, как он подан, а уже потом вносили изменения и коррективы.

Как сообщал УНИАН, сегодня из-за отсутствия кворума не состоялась бюджетная сессия Тернопольского облсовета. Всего в зале зарегистрировались 50 депутатов, чего было мало для того, чтобы сессия была правомочной.

В частности зарегистрировались 9 из 34 от ВО «Свобода», 5 из 7 от «Нашей Украины», 8 из 11 от УНП, 12 из 17 от Единого центра, 12 из 14 от Партии регионов, 3 из 5 от Блока Литвина и 1 внефракционный.

Руководитель фракции ВО «Свобода» Мария Чашка отсутствие своих однопартийцев объяснила их плохим самочувствием и неблагоприятными погодными условиями.

«Возможно, кто-то заболел, возможно, из-за заносов не приехали. Но если бы были введены 16 новых депутатов, такой ситуации бы не было. Ответственность за то, что не проходит сессия, лежит на руководстве ТИК, которое, несмотря решения судов, уже полтора года не вводит депутатов», – сказала М.Чашка.

В то же время руководитель фракции Партии регионов Павел Федик обвинил представителей ВО «Свобода» в интригах.

Представитель фракции партии «Наша Украина» Александр Стадник на брифинге сознался, что представители УНП, НУ и ВО «Свобода» подписали совместное соглашение, которым предусмотрено объединение усилий для введения новых депутатов облсовета.

«Наше ключевое требование – ввести новых депутатов», – объяснил отсутствие кворума А.Стадник.