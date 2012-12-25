Киевсовет передал городской Центр сердца государству

Киевсовет дал согласие на передачу целостного имущественного комплекса Киевской городской клинической больницы «Киевский городской центр сердца» в государственную собственность.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали сегодня на сессии 65 из 83, зарегистрированных в зале депутатов Киевсовета.

Обсуждение вопроса с участием директора центра сердца Бориса Тодурова продожалось около часа. Выступая перед депутатами, он отметил, что центр не имеет необходимого финансирования уже более 5 лет, оборудование изношено и его необходимо заменить. По словам Б.Тодурова, в этом году хирурги в Центре сердца провели около трех тысяч операций жителям разных регионов Украины. В 2012 году из городского бюджета центру были выделены средства на проведение 200 бесплатных операций для киевлян, преимущественно операции были сделаны детям с пороком сердца. Б.Тодуров заверил, что при надлежащем финансировании в центре можно проводить около 1,5 тысяч операций исключительно киевлянам.

Директор центра сказал, что необходимость в финансировании заведения составляет не менее 150 млн. грн в год. Поскольку Киев выделяет только около 40 млн грн в год, Б.Тодуров убежден, что заведение нужно передать в собственность государства, которое возьмет на себя соответствующие финансовые обязательства.

В свою очередь депутаты отмечали, что именно город вкладывал деньги в строительство Центра сердца, а потому необходимо, рассматривая вопрос передачи его государству, требовать или денежной компенсации, или юридического обеспечения обязательств центра относительно приоритетности обслуживания киевлян и проведения им соответствующих бесплатных операций.

Депутатам было предложено предоставить согласие на передачу Центру сердца в сферу правления Министерства здравоохранения с получением соответствующей компенсации.

Эту идею также поддержал присутствующий на заседании народный депутат от партии «УДАР» Виталий Кличко. Он отметил, больницу нельзя оставлять без надлежащего финансирования.

В то же время В.Кличко заявил, что депутаты Киевсовета должны требовать заключения соответствующего соглашения с Центром сердца и Министерством здравоохранения о том, что киевлянам в заведении ежегодно бесплатно будут делать не менее 1,5 тысяч операций, а за соответствующее финансирование должен отвечать Кабмин.

Как сообщал УНИАН, депутаты Киевсовета в этом году дважды отказывались передавать городской Центр сердца из коммунальной в государственную собственность.