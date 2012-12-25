Хмельниччина: без транспортного сообщения остаются 12 сел

В Хмельницкой области из-за ненастья без транспортного сообщения продолжают оставаться 12 населенных пунктов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил первый заместитель председателя Хмельницкой облгосадминистрации Вадим Гавришко на коллегии ОГА.

“В отдельные села шести районов области транспорт двигаться не может, и люди больше недели остаются без сообщения. Наихудшая ситуация в Хмельницком районе – там 6 сел не имеют расчищенных дорог”, - заявил В.Гавришко.

Первый зампред отметил, что частные перевозчики отказываются возобновлять автобусные маршруты, пока соответствующие службы не расчистят проезжую часть.

В.Гавришко призвал подразделения МЧС, облавтодор и председателей РГА на период новогодних праздников создать оперативные штабы с круглосуточной работой, а также обеспечить доставку в населенные пункты продуктов первой необходимости.