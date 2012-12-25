Киев: в результате пожара погиб один человек

В Киеве в результате пожара в пятиэтажном жилом доме от отравления продуктами горения погиб один и пострадали три человека, среди которых ребенок 2000 года рождения.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, пожар произошел сегодня в 2.30 в Деснянском районе Киева.

Все пострадавшие в тяжелом состоянии госпитализированы.

В 3.35 подразделениями МЧС пожар ликвидирован.

Причина пожара устанавливается.