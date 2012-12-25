В Шостке из-за холодов отменены занятия в 1-4 классах

В городе Шостка Сумской области в связи с сильным морозом сегодня, 24 декабря, отменены занятия в 1-4 классах школ.

Об этом УНИАН сообщили в областном управлении образования.

Соответствующее решение о прекращении занятий было принято городской комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.