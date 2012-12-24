В центре Киева зафиксировано около 30 ДТП

18:29, 24 декабря 2012
Новости регионов
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Движение транспорта парализовано

В центре Киева по состоянию на 17.30 зафиксировано около 30 аварий, движение наземного транспорта практически парализовано.

Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сайта, начиная с 16.00 в Киеве фиксируются десятибалльные пробки по десятибалльной шкале.

Кроме обильного снегопада на пробки влияют периодические перекрытия движения в связи с проездом первых лиц государства (сегодня проходят церемонии представления новоназначенных членов Кабинета министров – УНИАН).

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