На Луганщине вынуждено приостановлены занятия в 90 школах

В Луганской области по состоянию на 24 декабря приостановлен учебный процесс в 90 школах. Вынужденные каникулы начались для 4595 учеников.

Как сообщили УНИАН в управлении образования и науки Луганской облгосадминистрации, из-за морозов, а также неудовлетворительного состояния теплоснабжения закрыты 7 учебных заведений в Марковском районе и еще 2 – в Попаснянском. Кроме того, из-за сложной эпидемиологической ситуации (грипп и ОРВИ) закрыта одна школа в Славяносербском районе.

Также из-за морозной погоды каникулы объявлены в 21 школе Белокуракинского района, 11 – в Меловском районе, 1 – в Новоайдарском, 25 – в Новопсковском и 22 – Сватовском районах.