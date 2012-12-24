Днепропетровский облсовет не продлил соглашения с главврачами

На очередной семнадцатой сессии депутаты Днепропетровского областного совета не продлили трудовые соглашения на следующий год главным врачам 31 коммунальной больницы из общего количества 121 больница.

Как передает корреспондент УНИАН, сначала депутаты своим решением освободили 121 главного врача коммунальных медицинских учреждений региона в «связи с истечением сроков трудового договора». Другим решением облсовета был назначен лишь 91 руководитель больницы.

Во время обсуждения данного вопроса возникла дискуссия в ходе которой, депутаты неоднократно говорили о недопустимости назначать главврачей сроком на 1 год.

Депутаты от фракций КПУ и партии «Украина будущего» в своих выступлениях заявили, что главное управление здравоохранения Днепропетровской ОГА не продолжает контракт с руководителями тех больниц, где во время голосования на выборах в Верховную Раду 28 октября 2012 правящая партия получила меньший процент, чем ожидалось.

В то же время начальник главного управления здравоохранения Днепропетровской ОГА Валентина Гинзбург сообщила с трибуны сессии, что контракт с 31 главврачом не продлен из-за результатов проверок медицинских учреждений в течение последнего года.

«В течение года продолжались проверки Минздрава, облздрава, финансовой инспекции. Есть цифры, которые свидетельствуют о показателях работы деятельности медицинских учреждений. Я этими показателями не удовлетворена. Когда мы говорим об увеличении финансирования на лекарства, поставленное в больнице высококлассное медицинское оборудование стоимостью почти 150 млн грн, думаю, показатели должны быть лучше. И собственно руководители отвечают за организацию использования предоставленных больницам ресурсов», - отметила В.Гинзбур