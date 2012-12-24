В Черниговской области горело овощехранилище.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Территориального управления МЧС в Черниговской области, в с. Ивашковка Городнянского района вчера, 23 декабря, произошел пожар в здании овощехранилища, которое принадлежит ЗАО Научно-производственное объединение "Черниговэлиткартофель", где хранилось около 200 т фуражного картофеля.

Огнем повреждена крыша на площади 800 кв. м.

Причина пожара, убытки и количество поврежденной сельскохозяйственной продукции устанавливаются. По предварительной информации, причиной загорания стало несоблюдение правил пожарной безопасности работниками овощехранилища.

Как сообщил УНИАН руководитель предприятия Игорь Шкурко, убытки от пожара не очень большие, поскольку "картофель не сгорел, а стала печеным и будет скормлен скоту в течение последующих двух месяцев".