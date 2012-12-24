Власти Киева обязали коммунальщиков очистить дома от сосулек

КГГА обязала профильные службы столицы в кратчайшие сроки очистить крыши домов от наледи и сосулек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом шла речь во время расширенного заседания коллегии Киевской городской государственной администрации.

«По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидается потепление, которое приведет к таянию снега, нарастанию и падению сосулек. Чтобы избежать несчастных случаев, необходимо в течение двух дней максимально очистить столичные здания от сосулек и наледи. Прошу председателей районных госадминистраций уделить особое внимание этому вопросу», – отметил директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Дмитрий Новицкий.

В первую очередь будут снимать сосульки со зданий детсадов, школ и лечебных учреждений. К очистке крыш и водостоков зданий от ледовых наростов будут привлекать профильные предприятия, ведомства и организации.

С начала декабря за неподобающую уборку балансовых территорий от снега нарушителям благоустройства инспекторы вручили 5376 предупредительных предписаний и составили 1198 протоколов.