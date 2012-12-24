Прокуратура Севастополя проверяет работу судмедэкспертов

Прокуратура Севастополя проверяет информацию СМИ о нарушениях в коммунального учреждения «Севастопольское городское бюро судебно-медицинской экспертизы».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Севастополя, в публикациях, в частности, утверждается, что в бюро «налажена целая система фальсификации экспертиз, трупы в морге хранятся ненадлежащим образом, а клиентам не оказывают те услуги, за которые получают деньги».

Также отмечается, что руководитель бюро судебно-медицинской экспертизы является собственником частного предприятия, которое занимается оказанием ритуальных услуг.

Прокуратурой Севастополя с привлечением УБОП УМВД в городе Севастополе проводится проверка данной информации.

19 декабря ряд севастопольских СМИ распространили сообщение ИА «Новый регион», в котором, со ссылкой на рассказ бывшего работника учреждения, указывается на многочисленные нарушения в работе коммунального учреждения «Севастопольское городское бюро судебно-медицинской экспертизы».

