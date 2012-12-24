Медикам Николаевщины обещают жилье

В бюджете Николаевской области на 2013 г. предусмотрено 2 млн грн на компенсации по программе «Доступное жилье» для медиков и учителей.

Как передает корреспондент УНИАН, в бюджете Николаевской области на 2013 год, принятом сегодня на 13-й сессии Николаевского областного совета, предусмотрено 2 млн грн на компенсацию вступительного взноса для медиков и учителей, которые примут решение участвовать в программе «Доступное жилье».

Как пояснил после окончания сессии председатель Николаевского областного совета Игорь Дятлов, при средней стоимости двухкомнатной квартиры по льготной программе 300 тыс. грн, вступительный взнос составляет 25% - 75 тыс. грн который не смогут оплатить многие семьи врачей и педагогов.

По словам И.Дятлова, в области катастрофически не хватает молодых специалистов этих профессий в районных центрах и селах. Чтобы привлечь специалистов в глубинку, решено было частично компенсировать им вступительный взнос для приобретения жилья на льготных условиях.

«Одними из первых в Украине мы приняли такое решение, - отметил И. Дятлов. - Если первый взнос за квартиру составляет 75 тыс. грн, то около 37 тыс. грн будет оплачиваться из бюджета. Это даст возможность медикам и учителям получить долгожданное жилье по программе Президента. А в целом на программы, которые работают на улучшение жилищных условий жителей Николаевской области в нашем областном бюджете предусмотрено около 7 млн грн».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 декабря, Николаевский областной совет принял бюджет области на 2013 год общим объемом доходов в сумме 2 млрд 539 млн 834,94 тыс. грн и объемом расходов - 2 млрд 537 млн 044,48 тыс. грн.