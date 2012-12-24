Запрещена продажа и применение «Ротокана»

Государственная служба по лекарственным средствам запретила реализацию, хранение и применение лекарственного средства «Ротокан», жидкость во флаконах по 55 мл или по 110 мл, серии 180411 с маркировкой компании «Лубныфарм» (Полтавская область).

Об этом говорится в распоряжении Гослекарств №28780-1.3/2.1/17-12 от 20 декабря.

Согласно распоряжения, решение о запрете и применении «Ротокана» серии 180411 с маркировкой компании «Лубныфарм» принято в связи с подтверждением компанией-производителя факта фальсификации «Ротокана» указанной серии с маркировкой компании.