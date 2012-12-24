На Черниговщине сокращено 55% работников СЭС

В Черниговской области сокращено 55% работников санитарно-эпидемиологической службы, тогда как предварительно сокращение штата работников Государственной санэпидемслужбы Украины предусматривалось на уровне 40%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель ликвидационной комиссии, заместитель главного государственного санитарного врача области Анатолий Валовенко.

По его информации, на 1 января 2012 года в учреждениях санэпидемслужбы Черниговской области работало 1587 работников.

"На сегодняшний день для Черниговской области предельная численность работников санэпидслужбы составляет 730 работников, из них 57 государственных служащих. Сокращение штата работников Госсанэпидемслужбы Украины предусматривалось на уровне 40%, для Черниговской области этот показатель составил почти 55% ", - уточнил А.Валовенко.

Поэтапное сокращение работников СЭС в первом-третьем квартале проводилось, в первую очередь, за счет вакантных должностей, а также немедицинских должностей – водителей, секретарей, бухгалтеров, обслуживающего технического персонала. В настоящее время работникам, которых увольняют с работы, предлагается переподготовка за счет Минздрава и дальнейшее трудоустройство в лечебно-профилактических заведениях Черниговской области на врачебных и медсестринских должностях или трудоустройство в других контролирующих органах в связи с перераспределением полномочий.

"Вместе с тем, несмотря на все попытки сохранить кадровый потенциал и максимально обеспечить трудоустройство высвобожденных работников, 115 человек зарегистрировано в центрах занятости как потерявшие работу", - констатировал А. Валовенко.

Согласно реформированию Государственной санитарно-эпидемиологической службы, на региональном уровне предусмотрено создание территориальных органов, а на местном – обособленных структурных подразделений этих территориальных органов, руководители которых будут выполнять полномочия главных государственных санитарных врачей соответствующей административной территории. За счет создания межрайонных органов сегодня практически втрое уменьшается количество учреждений на местном уровне.