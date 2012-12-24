В Горловке во время пожара погибли двое детей

В Горловке Донецкой области в одноэтажном жилом доме из-за детского баловства с огнем возник пожар.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного территориального управления МЧС в Донецкой области.ьку та прилеглих районах розпочався сильний снігопад, що ускладнило рух транспорту. За даними теруправління МНС, на автошляхах працюють 268 одиниць спеціальної техніки та понад 360 працівників комунальних служб.

У зв’язку з ускладненням погодних умов територіальне управління МНС запровадило спеціальне патрулювання на основних автошляхах Дніпропетровщини.