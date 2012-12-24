На Черниговщине создан центр экстренной медицинской помощи

В Черниговской области создан областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение депутаты Черниговского областного совета приняли 21 декабря.

Депутаты утвердили устав нового медицинского учреждения и делегировали управление им облгосадминистрации. Возглавил центр Игорь Даниленко, который до этого руководил Черниговской городской станцией скорой помощи.

Будет финансироваться центр за счет общего объема ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на здравоохранение.

Центр создан с целью улучшения оказания экстренной медицинской помощи пациентам и пострадавшим, которые находятся в неотложных состояниях в повседневных условиях и во время ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Экстренную медицинскую помощь населению в Черниговской области на добольничном этапе предоставляют 49 субъектов скорой медицинской помощи, из них три станции (в Чернигове, Нежине и Прилуках), 35 отделений и 11 пунктов скорой медицинской помощи.

Для обеспечения регламентированных сроков прибытия (20 минут) бригад экстренной (скорой) медицинской помощи к пациенту в условиях сельской местности предусматривается расширение сети пунктов постоянного базирования бригад скорой помощи. Кроме действующих, планируется создать еще 26 таких пунктов на базе существующих сельских участковых больниц – 11, сельских врачебных амбулаторий – 13, фельдшерско-акушерских пунктов – 2.

Станции экстренной (скорой) медицинской помощи в Чернигове, Нежине и Прилуках будут функционировать как обособленные структурные подразделения областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.