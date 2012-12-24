В Луцке собирают деньги для онкобольных детей

В Луцке сегодня стартовала акция «Миллион – копейками для онкобольных детей».

Как передает корреспондент УНИАН, инициаторами мероприятия выступили члены организации «Ассоциация молодых реформаторов» и благотворительного фонда «СТОПРАК».

Посетители учреждений питания, торговых точек и библиотек Луцка смогут бросать монеты в трехлитровые стеклянные банки. На сегодняшний день установить у себя такую банку согласились уже 37 владельцев или руководителей точек.

Расставленные банки разрисованы в разные цвета онкобольными детьми, школьниками и самими организаторами, а сверху закрыты металлическими крышками для консервирования.

Организаторы акции намерены собрать средства на лекарства для онкобольных детей, которые находятся в онкогематологическом отделении Волынской областной клинической больницы. Акция будет продолжаться с 21 декабря до 21 января.