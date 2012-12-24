В Ривненской области угарным газом отравились 5 детей

В селе Острожец Млиновского района Ривненской области угарным газом отравились 5 детей.

Как сообщается на сайте Территориального управления МЧС в Ривненской области, вчера, 22 декабря, в 22.25 в реанимационное отделение Млиновской центральной районной больницы были госпитализированы с диагнозом отравления угарным газом 5 детей: 2000, 2002, 2005, 2008, 2011 года рождения.

Пожара не было, обстоятельства отравления устанавливаются.

В тот же день в реанимационное отделение Костопольской центральной районной больницы были госпитализированы два жителя села Мирное Костопольского района с диагнозом: отравление угарным газом.

Обстоятельства отравления устанавливаются.