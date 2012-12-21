В Кировограде жители двух микрорайонов остались без тепла

Сегодня в Кировограде в результате порыва трубы теплоснабжения диаметром 500 мм без тепла остались жители двух микрорайонов (около 10,7 тыс жильцов 21 многоэтажного жилого дома), а также 2 общеобразовательные школы, 2 дошкольных учебных заведения, кибернетико-технический колледж, центральная городская больница №3, детская городская поликлиника №1 и центральная городская поликлиника № 3.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ТУ МЧС в Кировоградской области.

К проведению восстановительных работ привлечена ремонтная бригада КП «Теплоэнергетики». На данный момент протекание поврежденной трубы ликвидировано, осуществляется наполнение сети водой.

Также к проведению работ по обеспечению температурного режима в помещениях центральной городской больницы №3, где находятся тяжелобольные люди, от Территориального управления привлечены 3 человека личного состава и 1 единица техники: развернута отдельная внутренняя электросеть и установлено 15 обогревателей. Температура в палатах составляет не менее 18 градусов. Дежурство автомобиля автономного электропитания организовано в круглосуточном режиме.