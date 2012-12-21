На Хмельниччине утверждена программа по туберкулезу

Хмельницкий областной совет утвердил целевую социальную программу противодействия заболеванию туберкулезом на 2013-2016 годы со сметой 76,8 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняли депутаты областного совета вчера, 20 декабря, на пленарном заседании.

Общая смета программы на четыре года составляет 76 млн. 838 тыс. грн, в частности, 40 млн. 486 тыс. грн – будет выделено из областного бюджета, 26 млн. 600 тыс. грн – из госбюджета и 9 млн. 751 тыс. грн – из городской и районной казны.

По информации главного врача Хмельницкого областного противотуберкулезного диспансера Сергея Василенко, целью программы является улучшение эпидемической ситуации в области относительно уменьшения количества больных туберкулезом, снижения уровня заболеваемости и смертности от него, ко-инфекциями (туберкулез/ВИЧ) и обеспечения общего и равного доступа населения к высококачественным услугам по профилактике, диагностике и лечению туберкулеза.

По его убеждению, необходимо реформирование системы предоставления противотуберкулезной помощи, в частности максимальное приближение медицинских услуг к больному, интеграция предоставления медицинской помощи, что обеспечит доступ населения к услугам по диагностике, лечению туберкулеза и уходу за больными; образование отделений для паллиативной и хосписной медицины, лечение химиорезистентного туберкулеза, развитие системы амбулаторной помощи; обеспечение согласованного функционирования систем противодействия туберкулезу и ВИЧ-инфекции/СПИДу относительно выявления случаев заболевания туберкулезом, своевременного диагностирования мультирезистентного туберкулеза, расширения профилактического лечения латентной туберкулезной инфекции у лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией/СПИДом.

С.Василенко считает, что успешное выполнение программы будет способствовать снижению ежегодно не менее чем на 1% уровня заболеваемости и смертности от туберкулеза и обеспечит полное выздоровление не менее 70% больных, которым впервые установлен диагноз туберкулеза.

Справка УНИАН. В 2011 году заболеваемость туберкулезом, распространенность и смертность от него в Хмельницкой области составляла 52,4; 145,3 и 7,4 на 100 тыс. населения, соответственно. Ниже среднестатистического по Украине является удельный вес заболеваемости мультирезистентной формой туберкулеза, которая составляет 4,2% среди больных с новыми случаями туберкулеза легких и 5,6% больных с повторными.