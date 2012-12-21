На Донетчине из снежных заносов освобождают автомобили

В Донецкой области бойцы МЧС за последние сутки в 5 районах и городах региона высвободили из снежных заносов 12 легковых и 5 грузовиков автомобилей, 1 микроавтобус, 2 автомобиля скорой медицинской помощи.

Об этом УНИАН сообщили сегодня в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Донецкой области.

В сообщении отмечено, что с помощью автомобильных тросов застрявшие автомобили были извлечены на безопасные участки дорог.

Была осуществлена транспортировка двух автомобилей скорой помощи, которые застряли в снежном сугробе в городе Дебальцево по пути в больницу. Спасатели 23-го Государственного пожарно-спасательного отряда на пожарном автомобиле доставляли бригаду скорой помощи к больным и обратно к автомобилю.

Всего для предоставления помощи от Главного территориального управления привлекалось 10 единиц техники и 43 человека личного состава.