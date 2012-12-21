В Донецке отец жестоко расправился с 4-летним сыном

В Донецке начато расследование по ч.1 ст.122 УК Украины по факту нанесении мужчиной умышленных телесных повреждений своему ребенку (2008 года рождения), повлекших длительное расстройство здоровья последнего.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Согласно сообщению, мужчина часто конфликтовал с женой, матерью своего сына. Поводом для последнего конфликта стал дом, где были официально зарегистрированы жена и сын. Придя туда вместе с ребенком, женщина однажды не смогла зайти внутрь - был сменен замок, а вечером того же дня мужчина не захотел впустить законную жену в жилище и стал выгонять ее с сыном со двора.

Когда мальчик побежал к отцу, он схватил ребенка и отшвырнул его в сторону на тротуарную плитку. Вместо того, чтобы оказать помощь сыну, злоумышленник попытался скрыться на своем автомобиле. Однако супруга ухватилась за руль, не давая ему уехать с места преступления. Одновременно женщина вызвала с мобильного телефона сотрудников милиции.

Мальчик, плача и крича, снова бросился к отцу и забрался в машину на переднее пассажирское место. Его отец, опасаясь скорого приезда милиции, стал требовать от малыша покинуть салон, открыл ему дверь, но ребенок не захотел уходить. Тогда отец вытолкал сына из машины, мальчик упал и ударился об асфальт. Мужчина уехал.

Сотрудники милиции, прибывшие на место происшествия, приняли заявление у гражданки. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, ребенку были причинены телесные повреждения средней тяжести: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, гематомы затылочной области и левой ягодицы. В сочетании с психотравмирующей ситуацией все это привело к развитию острой реакции на стресс, трансформировавшейся в посттравматическое стрессовое расстройство, имеющее прямую причинную связь с выявленными телесными повреждениями.

Теперь отцу мальчика грозит до 3 лет лишения свободы.