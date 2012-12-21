Днепропетровщина: угарным газом отравились дети
09:16, 21 декабря 2012Новости регионов
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В Днепродзержинске Днепропетровской области угарным газом отравились три человека, из них двое детей (2004 и 2010 года рождения).
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, несчастный случай произошел вечером 20 декабря в квартире на первом этаже 5-этажного жилого дома из-за нарушения правил эксплуатации газовой колонки.
Потерпевшие в тяжелом состоянии госпитализированы в реанимационное отделение городской больницы.
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