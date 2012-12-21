Днепропетровщина: угарным газом отравились дети

В Днепродзержинске Днепропетровской области угарным газом отравились три человека, из них двое детей (2004 и 2010 года рождения).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, несчастный случай произошел вечером 20 декабря в квартире на первом этаже 5-этажного жилого дома из-за нарушения правил эксплуатации газовой колонки.

Потерпевшие в тяжелом состоянии госпитализированы в реанимационное отделение городской больницы.