В Харькове с обморожением госпитализировано почти 30 человек

В Харькове вследствие сильных морозов за неделю госпитализировано с обморожением 28 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на Городской центр здоровья, в числе госпитализированных пять беспризорных и один ребенок.

Всего же, по данным Центра, обморожение разной степени тяжести за неделю получил 41 человек.

Также отмечается, что за период с 13 по 19 декабря травмировались 1 тыс. 360 харьковчан, в том числе 660 - на улицах города.

Между тем в населенных пунктах Харьковской области открыто 185 пунктов обогрева, из них 6 палаточных и 179 стационарных. В течение последних суток за помощью обратились 153 человека. Всего за период холодов в пункты обогрева обратились 396 человек.

В Харькове, с начала работы пунктов обогрева, начиная с 17 декабря, пункты обогрева посетили 366 жителей города.