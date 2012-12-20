В Крыму из-за непогоды психбольница ночью оставалась без тепла

Психиатрическая больница в селе Строгановка неподалеку от Симферополя, где лечатся почти 500 человек, осталась в ночь на 20 декабря без тепла.

Как сообщает пресс-служба крымского управления МЧС, из-за аварии в электросети остановилась котельная.

Информация об инциденте поступила 19 декабря, в 22.30.

"В результате ухудшения погодных условий - усиления ветра и снижения температуры - произошла авария в электросети. Временно остановлена работа котельной. От теплоснабжения были отключены больница и два 5-этажных дома. На стационаром лечении в больнице находятся 458 человек, из них 60 детей - в возрасте от 3 до 15 лет, там работают 70 человек персонала", - говорится в сообщении МЧС.

На месте происшествия работала бригада электриков. Утром 20 декабря теплоснабжение в больнице восстановили.

"Подразделения МЧС оказывали помощь в аварийно-восстановительных работах. Для обеспечения электроэнергией котельной использовался дизельный генератор аварийно-спасательного отряда", - сообщили в ведомстве.

В Крыму вот уже несколько дней сохраняются сложные погодные условия. По состоянию на 15 часов четверга, без света в регионе остаются 52 села, из них 20 — частично.