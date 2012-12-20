В Киеве погашают долги за горючее для «скорых»

По состоянию на 20 декабря из городского бюджета выделено 1,3 млн грн на погашение финансовой задолженности перед поставщиками горюче-смазочных материалов для автомобилей скорой медицинской помощи. В начале декабря сумма долга составляла 3,1 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«В целом ситуация относительно погашения остальной задолженности контролируется и не будет иметь негативного влияния на качество работы скорой медицинской помощи столицы. Я убежден, что бригады «быстрой» будут прибывать на вызовы киевлян своевременно, и перебоев в работе службы допущено не будет», – заверил начальник Главного управления здравоохранения Виталий Мохорев.

Также в профильном управлении информируют, что зарплату за первую половину месяца водители автомобилей «скорой» получили своевременно. Так, еще 13 декабря начислили необходимую сумму средств, а выплату осуществили 17 декабря.

КГГА информирует, что на протяжении 2012 года в столице обновлен автопарк станции скорой медицинской помощи. В целом, на средства местного и государственного бюджетов заменено более 60% машин. Также в октябре открыта модернизированная централизованная диспетчерская Киевской городской станции скорой медицинской помощи.

Сегодня в столице по номеру «103» вызовы сразу принимают 40 операторов, задача же автоматизированной системы - незамедлительно соединить абонента со свободным диспетчером. Благодаря GPS оператор передает вызов ближайшей к пациенту бригаде. Также отработан алгоритм взаимодействия скорой и неотложной медицинской помощи, оптимизированы механизмы взаимодействия врачей и аварийно-спасательных служб при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.