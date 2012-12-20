В Черниговской области работают 133 пункта обогрева.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе территориального управления МЧС в области.

Согласно сообщению, МЧС развернули в регионе 40 таких пунктов, а остальные созданы при больницах, ФАПах и школах – в селах, придорожных кафе на крупных трассах. В первую очередь они предназначены для предоставления помощи малозащищенным слоям населения, а также тем людям, которые по разным обстоятельствам не могут продолжать движение на транспорте по автодорогам. Во всех развернутых пунктах обогрева людям предлагается горячий чай и продукты питания.

На протяжении прошлых суток в приспособленных пунктах обогрева, обустроенных на территории области, оказана помощь 39 лицам. За неделю работы пунктов оказана помощь 122 лицам.

Всего за помощью от переохлаждения и обмораживания в медицинские заведения обратилось 17 человек, из них 15 – были госпитализированы. Погибших от переохлаждения в Черниговской области нет.