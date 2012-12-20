Луганщина: в снегу застрял автобус с 25 пассажирами

В Свердловском районе (Луганская область) на трассе "Свердловск-Бирюково" вчера, 19 декабря, в 14.00 застрял рейсовый автобус, следовавший из Луганска в Ростов-на-Дону Российской федерации.

Как сообщили УНИАН в ГТУ МНС в Луганской области, автобус "VOLVO", в котором находились 25 пассажиров, частично съехал с дороги и не смог продолжить движение.

Спасателям с помощью автомобиля САРМ удалось высвободить автобус из снегового заноса. Пассажиры автобуса спасательным автомобилем были доставлены к кафе таможни, где их пересадили на другой автобус, следовавший до Ростова-на-Дону.