Ривненщина: из общежития педколеджа эвакуировано 240 студентов

В Сарнах Ривненской области из-за задымления общежития №2 педагогического колледжа было временно отселено 240 его жителей.

Как сообщили УНИАН в Главном управление МЧС Украины в области, сообщение о задымлении помещения первого этажа общежития поступило вчера, 19 декабря, около 22-ти часов.

На место происшествия был направлен дежурный караул спасателей, которые установили, что дым распространяется из помещения электрощитовой на первом этаже. Вероятной причиной задымления стало замыкание в электрощитовой.

Спасатели в аппаратах защиты органов дыхания провели эвакуацию 240 жителей общежития и ликвидировали источник образования дыма с помощью огнетушителя. Никто не пострадал.

Персонал педагогического колледжа разместил эвакуированных учеников на ночь в общежитие, расположенное рядом.

Сегодня, 20 декабря, спасатели и ремонтники электросетей обещают починить щитовую и возобновить электроснабжение в доме, после чего жители смогут вернуться в свои комнаты.