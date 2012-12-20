На Запорожской АЭС отключился энергоблок
11:01, 20 декабря 2012Новости регионов
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По неустановленным причинам
На Запорожской АЭС по неустановленным причинам отключился от энергосети энергоблок №3.
Как сообщили УНИАН в информационном центре Запорожской атомной станции, «20 декабря 2012 г. в 08 47 энергоблок №3 Запорожской АЭС отключен от сети действием защиты. Причины отключения выясняются».
По данным пресс-центра, реакторная установка находится на 10% уровне мощности.
На ЗАЭС заявляют, что «радиационный фон на промплощадке и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) – 8-12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону в месте расположения Запорожской АЭС».
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